"Це не фейк ... Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі", - Ірина Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко

"Це не фейк. Це офіційна сторінка нової АП, куди прийшли боги комунікацій. Президент Зеленський сподівається, що російська сторона відновить свій контроль над підрозділами! на українському, окупованому Донбасі!!! Мова йде про контроль над окупаційними військами, і Зеленський сподівається, що РФ не піде геть, не забере свою зброю і техніку з української землі, не виведе своїх найманців , а .... відновлять свій контроль над підрозділами", - написала вона.

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Також Геращенко зазначила, що не знає, скільки провисить ця новина, оскільки ""новина" про "вкрадені монітори" жила пару днів, а вчора їх знайшли в АП": "Сподіваюся, буде відеоблог з вибаченнями і проходкою повз ці монітори. Новина про те, що українські солдати не будуть стріляти у відповідь, пішла не зі сторінки Кучми, а з сайту президента України, і досі там висить, до речі. Правда, ЛДК (Леоніда Даниловича Кучму. - Ред.) вчора вивели на брифінг спростовувати і виправдовуватися".

"Тепер АП президента України! в своєму офіційному повідомлення знімає відповідальність з РФ за вбивство українських солдатів( до речі, за 2 тижні президенства Зеленського загинуло щонайменше 6 наших воїнів, вічная їм пам‘ять. 26 поранені . Зеленський і телеканали, що зробили його президентом, під час кампанії кричали, що то Порошенку вигідна війна. Я правильно розумію, що тепер вона вигідна Зеоенському?). АП президента України сподівається!!!!!!! що РФ відновить свій контроль над незаконними бандформуваннями", - обурена нардеп.

"Чекаю спростувань і вибачень, як вони напишуть, що це Порошенко їм написав і підсунув, чи Геращенко ): а що богами комунікацій малося на увазі - чекаємо, що РФ негайно застосує весь свій безумовний вплив на бандформування, озброєні російською технікою і зброєю, і примусить їх виконувати мінські угоди задля припинення вбивств українців", - резюмувала перший віце-спікер ВР і виклала скриншот зі сторінки АП.

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