Суд поновив на посадах 3100 із 4700 працівників поліції, які не пройшли перекваліфікацію, - Князєв

Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час переатестації, під час створення Національної поліції атестаційними комісіями було звільнено з органів внутрішніх справ 4700 працівників з формулюванням "не відповідає займаній посаді, неможливо працювати в поліції". На жаль, я хочу констатувати, що приблизно 3100 осіб у Національній поліції поновилися за рішеннями окружних адміністративних судів", - сказав Князєв.

Він уточнив, що у Нацполіції були також зобов’язані їм виплатити за вимушений прогул грошову компенсацію.

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"Це є закон, його треба було виконувати. Так було і в цій ситуації. Один із цих негідників (один з підозрюваних у справі про загибель 5-річного хлопчика на Київщині. - Ред.) поновився на службі у 2018 році", - зазначив Князєв.