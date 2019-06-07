Контактів із Зеленським у планах немає, - Пєсков

Про це заявив журналістам прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков у відповідь на запитання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Ні, поки в планах немає", - сказав Пєсков журналістам на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"Після того, як буде сформовано наше розуміння про те, що дійсно має на увазі Київ у плані виконання Мінських домовленостей, в плані нормалізації двосторонніх відносин - тоді вже можна буде говорити про щось конкретне. Поки конкретики ніякої немає", - додав прес -секретар Путіна.

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