Майже 150 тонн пального вилучено з незаконного обігу в Черкаській області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що службові особи однієї з київських компаній на автозаправних станціях, розташованих в Черкаській області, здійснюють зберігання і реалізацію дизельного пального без необхідних дозвільних документів на такий вид підприємницької діяльності.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено загалом майже 150 тонн дизельного пального, бензину і скрапленого газу, орієнтовна вартість яких перевищує 4 млн грн.

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Вилучені ТМЦ передано на відповідальне зберігання.