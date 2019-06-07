З'їзд "Слуги народу" перенесено на неділю через велику кількість анкет охочих балотуватися по мажоритарці

Про це повідомляє прес-служба політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Нам потрібен ще один додатковий день, щоб завершити розгляд анкет тих, хто висловив бажання балотуватися від партії в мажоритарних округах. Через сайт "Слуги народу" ми отримали понад 3,5 тис. заявок. Терміни стислі, але ми хочемо встигнути ретельно опрацювати всі анкети, щоб вибрати найбільш гідних кандидатів", - йдеться в повідомленні.

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Місце та графік проведення заходу не змінюються: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка (м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1);

початок о 12:00; потрапити на територію можна буде з 10:00 до 11:40 з боку службового входу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, партія "Слуга народу" 29 травня оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради.

Подати заявку пропонували за допомогою офіційного сайту політсили. Охочі стати кандидатами в депутати мали, зокрема, заповнити анкету, надіслати відеорезюме і запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.