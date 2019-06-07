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07.06.19 11:41

З'їзд "Слуги народу" перенесено на неділю через велику кількість анкет охочих балотуватися по мажоритарці

З'їзд політичної партії "Слуга народу", запланований на найближчу суботу, переноситься на неділю.

З'їзд "Слуги народу" перенесено на неділю через велику кількість анкет охочих балотуватися по мажоритарці

Про це повідомляє прес-служба політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Нам потрібен ще один додатковий день, щоб завершити розгляд анкет тих, хто висловив бажання балотуватися від партії в мажоритарних округах. Через сайт "Слуги народу" ми отримали понад 3,5 тис. заявок. Терміни стислі, але ми хочемо встигнути ретельно опрацювати всі анкети, щоб вибрати найбільш гідних кандидатів", - йдеться в повідомленні.

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Місце та графік проведення заходу не змінюються:  Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка (м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1);
початок о 12:00; потрапити на територію можна буде з 10:00 до 11:40 з боку службового входу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, партія "Слуга народу" 29 травня оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради.

Подати заявку пропонували за допомогою офіційного сайту політсили. Охочі стати кандидатами в депутати мали, зокрема, заповнити анкету, надіслати відеорезюме і запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.

Зїзд Слуги народу перенесено на неділю через велику кількість анкет охочих балотуватися по мажоритарці 01

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