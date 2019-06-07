Яременко - АП: Не повторюйте логіку пропагандистської лінії РФ. Вона не може втратити контроль над своїми найманцями

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав український дипломат Богдан Яременко, звертаючись до прес-служби АП.

"Дорога прес-служба адміністрації президента України, яка вважає, що обстріли на Донбасі свідчать про якусь втрату якоїсь керованості над найманцями з боку Росії. Вам, звичайно, видніше. Але є кілька речей, які очевидні до болю, які роблять вашу заяву дуже сумнівною.

Перш за все, втратити контроль над тими, кого найняв (над найманцями), неможливо. Ти просто припиняєш їх найм - і проблема вирішена. Росія не може втратити контроль над своїми найманцями на Донбасі. Вона їх туди відряджає, займається їх ротацією, годує, одягає, озброює, платить заробітну плату, підписує накази на застосування зброї. Найманці не можуть жити без боєприпасів, харчування, медикаментів, заробітних плат. Відтак Росія контролює їх щосекундно, повністю і безкомпромісно.

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По-друге, якщо, дорога прес-служба, ти навіть і отримала якусь таємну доповідь чи відкриті аналітичні оцінки про те, що в управлінні найманцями з боку Росії існують якісь проблеми, то не обов"язково говорити про це вголос. Чому? Тому що ми звинувачуємо Росію в тому, що вона веде проти України війну. І теза про те, що Росія не контролює найманців на Донбасі прекрасно лягає в логіку російської пропагандистської лінії - нас там нет, а если на Украине хотят мира, то пусть договариваются с Донецком и Луганском. Я ж, сподіваюсь, шановна прес-служба, Ви ж не готові погодитися з цією "логікою"? Бо якщо Ви готові погодитися з цією логікою, то у Вас виникнуть серйозні проблеми зі своїм працедавцем - президентом Зеленським, який чітко, однозначно і вже неодноразово заявив, що про мир на Донбасі і в Криму говорити треба з Росією, а не з найманцями. І навіть в останньому абзаці у вас в повідомленні є цитата з його слів, що Росія намагається зірвати переговори. То ж намагається зірвати, чи не контролює ситуацію? Уловлюєте? Це нескладно: якщо у Росії на Донбасі є проблеми, то ми це використовуємо, а не говоримо, що знаємо.

І, по-третє, дорога прес-служба, війна почалась до того, як вас призначили на посади. Давно. П"ять років. За цей час було десь 18-19 різного роду перемир"їв, припинення вогню і тд. А порушень режимів тиші, перемир"я і тд було в десятки тисяч разів більше. І дуже часто піки цих порушень припадали на активізацію переговірних зусиль. Тобто це тактика така Росії, щоб Україна легше погоджувалась на те, що їй невігідно - стріляти і убивати більше. Тому збільшення кількості обстрілів і жертв в результаті цих обстрілів, найбільш вірогідно, свідчить не про втрату контролю Росією над найманцями, а навпаки - Росія прекрасно їх контролює, прекрасно їх використовує як важіль у переговорах, а заодно і те, що ніяких змін у "переговірній тактиці" Росії не відбулось", - написав він.

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Яременко зазначив, що для того, щоб уникати таких логічних пасток, потрібно покладатися не тільки на своє розуміння того, що почув, побачив, прочитав (в тому числі і від президента), але і спілкуватися з відповідальними за направлення професіоналами.

"З часом рука набивається, але припиняти консультуватися все одно не варто", - резюмував він.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.

Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.



