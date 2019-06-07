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07.06.19 13:03

Учасницю шоу "Україна має талант" Аллу Клішту знайдено мертвою в річці Рейн у Німеччині: підозрюваного у вбивстві затримано

У німецькому місті Руст знайдено тіло українки Алли Клішти, учасниці шоу "Україна має талант" у 2010 році.

Учасницю шоу "Україна має талант" Аллу Клішту знайдено мертвою в річці Рейн у Німеччині: підозрюваного у вбивстві затримано

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Daily Mail, тіло виявили в річці Рейн ще 18 травня.

"Поліція заарештувала 30-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві. Він колишній хлопець Клішти, але його ім'я називати відмовляються", - йдеться в повідомленні.

Також у поліції уточнили, що поки жодних обвинувачень не висували. Однак розслідування справи триває.

Учасницю шоу Україна має талант Аллу Клішту знайдено мертвою в річці Рейн у Німеччині: підозрюваного у вбивстві затримано 01

Зазначається, що Клішта зникла ще наприкінці квітня. Тоді ж вона припинила відповідати на дзвінки і ходити на роботу. Поліції вдалося з'ясувати, що спершу дівчину вбили, після чого тіло викинули в річку.

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Клішта працювала на круїзних суднах, а також брала участь у кількох шоу талантів у Німеччині, Україні та Румунії. При цьому на батьківщині вона встановила рекорд з одночасного розкручування обручів - 102 хула-хупи, загальною вагою близько 20 кг.

Останнім часом дівчина виступала в шоу під назвою Night Beat Angels у розважальному центрі Europa-Park у Русті.

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