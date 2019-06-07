Суд не прийняв позов Семочка про поновлення в розвідці

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідно до постанови суду, Семочко має пояснити, чому не вклався у визначений законом термін.

Зазначається, що Семочко подав позов до суду пізніше ніж через місяць після звільнення з посади і має попросити суд продовжити термін подачі позову або пояснити, чому не вклався у визначений законодавством термін.

"Для звернення до суду у справах про звільнення з публічної служби встановлюється місячний термін. У разі пропуску терміну звернення позивач зобов'язаний додати до позову заяву про поновлення цього терміну і докази поважності причин його пропуску", - наголошується в рішенні суду.

Крім того, в постанові зазначено, що позивач не попросив або не намагався попросити у президента оригінали указів про призначення і звільнення і не пояснив, з яких причин йому не вдалося це зробити.

Водночас Семочко хотів, щоб ці документи витребував у президента сам суд.

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Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення.