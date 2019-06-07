На міномет відповідаємо мінометом, на арту - артою, - волонтер Мисягін про ситуацію на передовій

Про це повідомив у Фейсбуці волонтер Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні поговорив із 6 зовсім різними підрозділами ЗСУ, які зараз перебувають не в тилу на полігонах, а саме на передовій. Немає жодної жорсткої заборони з Києва на роботу нашої артилерії, якщо є хоч якась загроза життю наших військових. Усі підрозділи підтвердили - як працювали, так і працюють", - написав він.

За його словами, якщо спостерігачі бачать, що противник здійснює якісь дії в наш бік, то відбуваються відповідні дії, адекватні діям противника.

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"Тобто на міномет ми відповідаємо мінометом, на арту - артою. Також усі підрозділи підтвердили, що це стосується, зокрема, роботи на випередження дій противника", - підсумував Мисягін.