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07.06.19 14:25

Гройсман, Гриневич, Саєнко, Джапарова та Нищук, - партія прем'єра "Українська стратегія" назвала першу п'ятірку списку на виборах у Раду (оновлено)

П'ятірку списку для походу на позачергові вибори до Верховної Ради від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" очолили чинний прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова та міністр культури Євген Нищук.

Гройсман, Гриневич, Саєнко, Джапарова та Нищук, - партія прем'єра "Українська стратегія" назвала першу п'ятірку списку на виборах у Раду (оновлено)

Про це повідомили на з'їзді партії "Українська стратегія Гройсмана" в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У десятку також увійшов Павло Яблонський - депутат кількох скликань Вінницької міської ради (6-7), який востаннє балотувався до міськради у 2015 році від партії "Вінницька європейська стратегія".

Крім того, до списку увійшов колишній заступник міністра фінансів та ексзаступник голови Адміністрації президента за Петра Порошенка Сергій Марченко, міністр юстиції Павло Петренко, народні депутати з фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Віктор Єленський.

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