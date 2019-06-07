Закриття справи Шустера свідчить про те, що всі обвинувачення проти нього були особистою помстою Порошенка, - Фірсов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав позафракційний депутат Єгор Фірсов.

"Справу проти Савіка Шустера закрито за відсутністю складу злочину. Нагадаю, що Порошенко у 2016 році вижив Савіка з України, пресував його надуманими обвинуваченнями в ухилянні від сплати податків. І ось тепер, щойно Порошенко пішов, раптом "з'ясувалося", що жодного злочину Шустер насправді не скоював. Виходить, що всі ці обвинувачення були нічим іншим як особистою помстою Порошенка. Він знищив бізнес Савіка Шустера і його партнера Павла Єлізарова, змусив їх закрити телеканал і виїхати. Навіть приміщення і все обладнання студії Шустера перейшло до підконтрольного Порошенку "Прямого" каналу", - написав він.

Він зазначив, що комусь не подобається програма Савіка, хтось критикує підхід до запрошення гостей, але йому є за що дякувати: "Особисто я завжди буду вдячний Савіку за те, що під час конфронтації з Петром Порошенком, я мав можливість виступати на його каналі. Повірте, це багато значить, коли мені заблокували доступ на більшість каналів і регулярно поливали брудом, на програмі Шустера я мав можливість доносити свою точку зору. І не я один міг говорити правду, використовуючи цей майданчик. Частково і через це Порошенко почав свої репресії".

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"У цій історії відбито всю брехливість і все лицемірство колишнього президента. Розповідаючи про реформи та інтеграцію в ЄС, Порошенко поводився як дрібний середньоазіатський деспот. І зараз ця людина намагається провести в парламент свою партію, спекулюючи на темі євроінтеграції. Але хіба в ЄС допустимо переслідування неугодних телеведучих і фабрикування кримінальних справ проти них?" - зазначив він.

Водночас Фірсов додав, що, на жаль, в Україні немає відповідальності за подібні фокуси: "Хто відповість за знищений і закритий телеканал? Порошенко кілька років топив невинну людину, руйнував її бізнес, а тепер просто вдав, що нічого не сталося. І йде в парламент під виглядом оновленого європейського політика".

Нагадаємо, в 2016 році ДФС припустила, що Шустер ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. Після цього журналістові анулювали дозвіл на роботу в Україні. У Держслужбі зайнятості пояснили таке рішення наданням недостовірних даних. Зокрема, Шустер нібито подав довідку про відсутність судимості тоді, коли проти нього було відкрито кримінальне провадження. Пізніше Державна служба зайнятості (Центральний апарат) призупинила дію рішення про анулювання дозволу на роботу Савіка Шустера в Україні до з'ясування обставин.

На початку травня Шустер прилітав із Риму до Києва для участі в переговорах про новий телепроект на одному з новинних каналів українського ТБ.