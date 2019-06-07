Воїни, які захищають нашу державу, мають стріляти у відповідь тим, хто загрожує їхньому життю і хоче забрати у нас країну, - перший заступник секретаря РНБО Кривонос

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Операції об’єднаних Сил на ранок - два військовослужбовці загинули, четверо поранених та четверо травмованих. Біль, сум для рідних, близьких та командирів. Найважче на війні для командира - втрата підлеглих, а потім... привозити загиблого воїна до рідних...питання яке тобі можуть задати: чому ти вижив, а він загинув? Чи дивився хтось із поважних політиків в очі вдів, матерів, дітей загиблих? - Не впевнений, що таке було. Політики, які отримали мандат для перемовин, мають перестати гратися життями людей на полі, де не розуміються - на полі бою. Війна вона існує і існує з 14-го року, визнана нашими стратегічними партнерами та світовою спільнотою. Є об’єктивні показники того, що відбувається і розмовляти з ворогами-опонентами потрібно з сильної та чіткої позиціі. Вважаєте за потрібне вести політичні перемовини за столом перемовин - ведіть, але на полі бою - це відповідальність військових та командирів. Вони відповідають за життя підлеглих та мирний сон всіх громадян країни. Військові чітко бачать та володіють оперативною інформацією та мають швидко реагувати та діяти в будь якій обстановці. Не може бути політичних перемовин у безпекових питаннях без урахування об’єктивної оперативної інформації з передової та в цілому", - заявив він.

"Отримуючи найвищий мандат перемовника від керівництва держави, не повинно бути незважених заяв - що до стріляти у відповідь чи ні. Заявляючи про принипиненя вогню, ви змушуєте військових порушувати основний закон ЗСУ це Статут, а саме 22 ст. Внутрішнього Статуту Збройних Сил України. Воїни які захищають нашу рідну землю, нашу державу, наші сім`ї повині стріляти у відповідь тим, хто загрожує їх життю та хоче забрати у нас країну! Роблячи різкі та не обдумані заяви "припинити стріляти" - ви принижуєте тих, хто загинув, захищаючи нашу землю, нашу честь та гідність. Ви зраджуєте їх сім’ї та їх дітей-сиріт. Це не прийнятно! Це моя особиста думка, думка воїна та бойового офіцера, для якого війна за незалежність моєї Держави - не пусте слово!!!!! Якщо країна між війною і ганьбою обирає ганьбу, вона отримає і ганьбу, і війну.

Вінстон Черчилль", - резюмував Кривонос.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

Пропозиція Кучми викликала різко негативну реакцію у деяких політиків і публічних персон.

Так, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що заборона для українських воїнів вести вогонь у відповідь - це крок до капітуляції. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що не стріляють у відповідь тільки ті, кого поставили "до стінки". Глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко назвав пропозицію Кучми "дурною" і запропонував "гнати в шию таких політиків".

Один із екс-лідерів "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського не віддавати незаконні накази, які все одно не виконуватимуться. А волонтер, керівник "Центру підтримки аеророзвідка" Марія Берлінська запропонувала виставити самого Кучму на передову з автоматом Калашникова і подивитися, чи буде він відстрілюватися.