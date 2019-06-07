Німеччина виділила на допомогу жителям Донбасу EUR5 млн

Німеччина виділила додатково EUR 4,93 мільйони на допомогу людям, які постраждали в результаті конфлікту на сході України, через Спілку робочих самаритян Німеччини (СРС). Про це повідомило посольство ФРН в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Таким чином загальна сума допомоги СРС в Україні становила понад EUR11 млн.

"Нова фаза проекту, яка імплементується з травня 2019 року, реалізується в територіальних громадах, які перебувають на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької областей (поблизу лінії розмежування). Вона служить зміцненню гарантованого забезпечення харчуванням і предметами гігієни осіб, які найбільше постраждали в результаті конфлікту, зокрема, багатьох літніх людей ", - йдеться в повідомленні.

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Дипломати пояснили, що інші складові проекту передбачають забезпечення будівельними, теплоізоляційними, а також паливними матеріалами осіб, які проживають в найбільш не пристосованих для експлуатації в зимовий період будинках.

Крім того, діти, підлітки, літні люди і люди з інвалідністю отримують консультації та супровід соціально-психологічного характеру.