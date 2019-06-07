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07.06.19 16:13

Німеччина виділила на допомогу жителям Донбасу EUR5 млн

Кошти підуть на забезпечення людей, що живуть неподалік від лінії розмежування, продуктами харчування та засобами гігієни.

Німеччина виділила на допомогу жителям Донбасу EUR5 млн

Німеччина виділила додатково EUR 4,93 мільйони на допомогу людям, які постраждали в результаті конфлікту на сході України, через Спілку робочих самаритян Німеччини (СРС). Про це повідомило посольство ФРН в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Таким чином загальна сума допомоги СРС в Україні становила понад EUR11 млн.

"Нова фаза проекту, яка імплементується з травня 2019 року, реалізується в територіальних громадах, які перебувають на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької областей (поблизу лінії розмежування). Вона служить зміцненню гарантованого забезпечення харчуванням і предметами гігієни осіб, які найбільше постраждали в результаті конфлікту, зокрема, багатьох літніх людей ", - йдеться в повідомленні.

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Дипломати пояснили, що інші складові проекту передбачають забезпечення будівельними, теплоізоляційними, а також паливними матеріалами осіб, які проживають в найбільш не пристосованих для експлуатації в зимовий період будинках.

Крім того, діти, підлітки, літні люди і люди з інвалідністю отримують консультації та супровід соціально-психологічного характеру.

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