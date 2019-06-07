Убивство Кирила Тлявова: на відновлення підозрюваного Петровця в поліції подали неправильну апеляцію

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це на брифінгу повідомив Дмитро Костенко, суддя Окружного адмінсуду Києва, в якому поновився на посаді Петровець.

За його словами, суд визнав необґрунтованими висновки атестаційної комісії Нацполіції, внаслідок яких Петровця звільнили з поліції.

Костенко розповів, що Головне управління поліції в Київській області подало апеляцію на рішення суду про його поновлення на посаді.

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"Однак апеляційний суд залишив її без руху у зв'язку з наявністю недоліків в її оформленні. Згадані недоліки апелянтом знищені не були, у зв'язку з чим апеляційну скаргу було повернуто. Таким чином, рішення набрало законної сили", - зазначив він.

Суддя зазначив, що апелянт після повернення скарги мав право на повторне звернення до суду, але поліція Київської області вдруге апеляцію подавати не стала.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.