Пропозиція "Газпрому" про знижку в 25% видається менш привабливою, ніж ціни для України на європейському ринку, - Коболєв. ІНФОГРАФІКА

Про це він написав на в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми завжди готові до переговорів, але виключно в тристоронньому форматі, будь-які нові контракти мають укладатися на основі європейських норм і з повагою до рішень міжнародних арбітражів", - зазначив він.

Коболєв нагадав, що Стокгольмський арбітраж переглянув контракт, визнавши низку його умов дискримінаційними. Арбітраж зобов’язав росіян продавати Україні газ в першому кварталі за $300, а в другому - за $221. Але робити це вони чомусь відмовляються.

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Як зазначив глава НАК, натомість українська компанія купує газ в Європі суттєво дешевше: в першому кварталі – за $259, в 2 кварталі – за $212, липнева ціна - $178.

У НАК підсумували, що в цей час складно оцінювати пропозицію "Газпрому", оскільки неясно, яку саме суму він пропонує знизити на 25% і на яких умовах. Але, так чи інакше, пропозиція "Газпрому" виглядає куди менш привабливо, ніж ціни, доступні для України на європейському ринку.

"За яких умов Газпром, який не хоче постачати Україні газ навіть за дуже вигідною для нього ціною, піде на радикальне зниження? Пробачення боргу Газпрома Нафтогазу, відмовиться від будь-яких арбітражів, не застосовування європейських правил у газовій сфері? Такий сценарій насправді означав би для Росії додаткові мільярдні прибутки, а для України – втрати та повернення у повну залежність від Кремля", - вважає Коболєв.

Раніше в п'ятницю глава правління "Газпром" Олексій Міллер заявив про готовність почати переговори про прямі поставки в Україну, які дозволять знизити ціну на газ для споживачів на 25% від існуючої, і пов'язав їх з переговорами про продовження транзиту на період після 2019 року.

Міллер висловився за прямі переговори з Києвом щодо газових питань, тоді як останні роки сторони зустрічаються переважно в тристоронньому форматі за участю представників Єврокомісії.

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