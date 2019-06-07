Командувач ООС Сирський: "Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, були задіяні вогневі засоби у відповідь"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

"Станом на 16.00 до шпиталю поступили ще троє військовослужбовців. Це постраждалі внаслідок нічного обстрілу позицій об’єднаних сил поблизу Новолуганського. Нагадуємо, що сьогодні вночі ворог підступно обстріляв наші позиції, внаслідок чого загинуло двоє воїнів та 11 бійців дістали бойові травми та поранення різної важкості. Ми маємо беззаперечні докази застосування ворогом артилерії 122 мм, забороненої Мінськими домовленостями. Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, об’єднаними силами було негайно застосовано вогневі засоби ураження у відповідь. Наголошуємо, що вогонь російських окупантів не залишається безкарним", - заявив Сирський.

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"Сили і засоби ООС перебувають у повній бойовій готовності і дають негайну відсіч агресору. Ми, об'єднані сили, поза політикою, в своїх діях керуємося військовою присягою, законом України, мінськими домовленостями і міжнародним гуманітарним правом. За нами правда, ми захищаємо рідну землю, тому перемога буде за нами", - резюмував Сирський.

Як повідомлялося раніше, 6 червня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Загинули бійці полку НГУ "Азова" Дмитро Пругло (Круглий), йому було 28 років, а також 23-річний Максим Олексюк (Максон).