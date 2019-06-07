Зеленський обговорив запуск роботи Антикорупційного суду з його керівництвом і головою Верховного Суду. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Хочемо допомогти Антикорупційному суду вирішити проблеми для якнайшвидшого початку роботи", – підкреслив Глава держави. Під час зустрічі наголошувалося, що ефективна діяльність антикорупційних органів України є вимогою суспільства.

Також учасники обговорили стан готовності Вищого антикорупційного суду до початку роботи 5 вересня, зокрема проблеми з приміщенням та робочими місцями для суддів.

Закон України "Про Вищий антикорупційний суд" встановлює чіткі вимоги до розміщення установи. Так, приміщення суду оснащуються сучасними засобами для гарантування особистої безпеки суддів та збереження документації. Також Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та судові палати Вищого антикорупційного суду не можуть розміщуватися в одній будівлі, зокрема разом з іншими судами та їхніми апаратами.

У 2018 році Кабінет Міністрів України виділив 2 будівлі для Вищого антикорупційного суду, які наразі є непридатними та потребують тривалого капітального ремонту. Для тимчасового розміщення Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати Державна судова адміністрація України надала приміщення Печерського районного суду міста Києва. Однак це не узгоджується з вимогами статті 15 Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".

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За словами Олени Танасевич, невирішене питання з приміщенням може призвести до зриву початку роботи Вищого антикорупційного суду. Водночас вона повідомила, що з боку ВАКС вживаються всі необхідні заходи для вчасного початку роботи суду.

Для вирішення проблеми з розміщенням суду за дорученням Президента України знайдені та напрацьовані конкретні пропозиції, реалізація яких розпочнеться вже найближчим часом. Зеленський наголосив на готовності вживати всіх заходів, необхідних для забезпечення належного функціонування Антикорупційного суду.

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