Кінотеатр "Київ" повідомив про рейдерське захоплення, КМДА і Нацполіція кажуть, що це інвентаризація

Директорка культурного центру кінотеатр "Київ" Вілія Бондаренко заявила про захоплення будівлі тітушками і представниками КП "Київкінофільм", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".
За її словами, "загарбники" вимагають звільнити приміщення для нового орендаря. Бондаренко стверджує, що вони виганяли співробітників і відвідувачів кінотеатру і штовхнули бухгалтера.
"Вони (загарбники. - Ред.) доводять, що вони праві, хоча в нас справа у суді – 18 червня відбудеться розгляд, до суду вони не мають права цього робити.", - вважає директорка центру.
При цьому прес-служба Київської міськдержадміністрації повідомила, що департамент комунальної власності Києва і балансоутримувач кінотеатру "Київ", комунальне підприємство "Київкінофільм" почали інвентаризацію і обстеження будівлі, пише "Інтерфакс-Україна".
Нацполіція заявляє, що напад було скоєно саме на тих, хто проводить інвентаризацію.
"У поліцію надійшла інформація близько години тому про те, що відповідні служби Київської міської державної адміністрації проводять інвентаризацію, технічні заходи в кінотеатрі "Київ", їх супроводжувала Київська муніципальна варта, комунальне підприємство. І на них напали приблизно 20 осіб, які намагалися увірватися в приміщення. Приїхали поліцейські наші, спецпризначенці, затримали зараз цих осіб", - розповів начальник Головного управління Національної поліції в Києва Андрій Крищенко.
Він уточнив, що частина нападників розбіглася, всього затримано 10 осіб, їх доставили в райуправління поліції.
Начальник столичної поліції також зазначає, що зіткнення було короткочасним. За попередніми даними, поки ніхто не звернувся з заявами про отримані унаслідок сутичок тілесні ушкодження.
"Наскільки вже нам відомо, там були господарські відносини, були оголошені конкурси на зміну орендарів і є якісь невдоволення попереднього орендаря. Але хочу підкреслити: економічні відносини слід вирішувати в суді або провести претензійну роботу, але в жодному разі не використовувати якихось незрозумілих "тітушок", - додав Крищенко.
У прес-службі КМДА зазначають, що в квітні-травні 2019 колишній орендодавець ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" перешкоджав в доступі до комунального приміщення комісії для обстеження, за фактом чого 24 квітня і 17 травня були складені відповідні акти.
"У разі придбання квитків на сьогоднішній сеанси ви можете їх повернути. Найближчим часом кінотеатр "Київ" продовжить роботу в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
У той же час представники колишнього орендодавця "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" вважають, що конкурс був незаконним, оскільки пройшов без передбаченого законом попереднього повідомлення, і мають намір відстоювати свої права в суді.
Нагадаємо, Головне управління майном КМДА передало цілісний майновий комплекс кінотеатру "Київ" в оренду ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" 4 січня 1999 р. терміном на 10 років. Пізніше договір був продовжений, термін його дії закінчився 4 січня 2019 року. За даними КМДА, орендна ставка до 2019 р становила 47 тис. грн на місяць, а деякі приміщення кінотеатру здані в суборенду до 2020 року.
На початку 2019 стало відомо, що Культурному центру "Кінотеатр Київ" не продовжили договір оренди й оголосили новий конкурс.
У січні директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь повідомив, що буде проведено тендер з пошуку нового орендаря. Водночас дирекція кінотеатру зверталася по допомогу до ЗМІ і громадськості, щоб не допустити припинення роботи закладу.
16 травня 2019 року працівники ТОВ "Культурний центр" Кінотеатр "Київ" заявили, що відстоюватимуть свої права в суді.