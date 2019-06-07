Головний тренер збірної України з підводного спорту попалася на хабарі 20 тис. грн за введення спортсменів до складу команди, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що службовиця, яка також є співробітницею державної установи "Укрспортзабезпечення" Міністерства молоді та спорту України, вимагала 20 тисяч гривень від тренера однієї з приватних ДЮСШ. За цю суму зловмисниця обіцяла безперешкодну участь його вихованців у чемпіонаті Європи з плавання в ластах.

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Правоохоронці затримали тренера збірної в Києві під час одержання усієї суми хабара.

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Зараз вирішується питання про оголошення затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, і обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.