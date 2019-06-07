У Києві літак Ан-2 здійснив аварійну посадку на воду, - ДСНС (оновлено). ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.

7 червня о 15:38 в ДСНС надійшло повідомлення про аварію літака за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Бударіна, 11.

О 15:55, після прибуття на місце події пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що літак зазнав аварії і впав в одне з озер рибгоспу "Нивки". На борту судна було 3 осіб. Літак перебував на поверхні озера на відстані 100 м від берега.

Одному з учасників аварії вдалося самостійно вибратися з літака і дістатися до берега ще до прибуття на місце співробітників служби порятунку. Він зумів сповістити про аварію свідків і передати інформацію в службу 101.







Двох інших потерпілих водолази ДСНС деблокували з літака і доставили до берега за допомогою надувного човна і водолазно-рятувального обладнання. Всіх потерпілих передано працівникам медичної допомоги і госпіталізовано.

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