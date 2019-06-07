Депутат Одеської міськради не вніс до декларації понад 2 млн грн доходів від банківських вкладів і нерухомість

Прокуратура Одеської області почала досудове розслідування в кримінальному провадженні за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу відомства.

За даними прокурорів, депутат міськради не вніс у декларацію отримання доходу від банківських вкладів на суму понад 2 мільйони гривень, а також нерухомість.

Покаранням за декларування недостовірної інформації може бути штраф у сумі від 42 500 до 51 000 грн, громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або позбавлення волі на строк до 2 років.

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