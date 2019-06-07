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07.06.19 19:38

Від початку доби 7 червня загинуло два наші воїни, четверо поранені, сім дістали бойові травми. Ворог 12 разів порушував перемир'я із застосуванням артилерії, - штаб ООС

Від початку доби ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби 7 червня загинуло два наші воїни, четверо поранені, сім дістали бойові травми. Ворог 12 разів порушував перемир'я із застосуванням артилерії, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація була озвучена на  вечірньому брифінгу прес-центру Об'єднаних сил.

У повідомленні сказано: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позицій Об'єднаних сил:

Двічі поблизу населеного пункту Травневе, - з озброєння БМП, АГС, СПГ, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї з напрямку населеного пункту Гольмовський.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинуло, ще четверо дістали поранення, семеро військовослужбовців дістали бойові травми. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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