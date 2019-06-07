Марш за сімейні цінності відбудеться в Києві 8 червня

В програмі заходу заплановано концерт у парку імені Тараса Шевченка та марш центральними вулицями міста.
До учасників маршу мають приєднатися представники духовенства різних релігій, політики, гості з-за кордону, лідери думок.
Такий марш став уже традиційним для Києва й інших міст України.
Організатори та учасники заявляють, що всупереч усім складнощам і проблемам сім'я - це:
- початок життя кожної людини, його перший і важливий досвід спілкування
- місце любові, сили, взаємопідтримки й емоційної безпеки.
- основа для формування поваги, єдності, солідарності.
Адже на цих поняттях будується будь-яке цивілізоване суспільство.
Як запевняють організатори заходу в усі часи за положенням сім'ї в суспільстві робили висновки про розвиток країни. Адже міцні і здорові сім'ї вирішують багато соціальних проблем, серед яких: сирітство, бездомні, бандитизм, ВІЛ/СНІД, алкоголізм, наркоманія тощо.
Таким чином, забезпечити прогрес і розвиток країни можна завдяки благополуччю сімей.