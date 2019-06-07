Кандидати "Голосу" будуть представлені в більшості мажоритарних округів, - Вакарчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфаксу" повідомив лідер політичної сили Святослав Вакарчук.

"(Кандидати-мажоритарники) будуть не на всіх округах, бо ми не встигнемо за такий короткий проміжок часу знайти багато гідних людей. Але їх буде досить багато. У більшості округів ми будемо представлені", - сказав він.

Як розповів Вакарчук, серед мажоритарників від "Голосу" будуть львівський підприємець і меценат Ярослав Рущишин, в Тернопільській області - мер Заліщиків Алла Квач, у Хмельницькій області - активіст Віктор Артеменко.

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За його словами, для "Голосу" неприйнятні домовленості з іншими політичними силами про не висунення своїх кандидатів, щоб не конкурувати з іншими партіями на деяких округах.

"Є питання в іншому. Якщо до кінця виборів бачиш, що твій кандидат не набирає достатньої кількості голосів, а кандидат прогресивної сили набирає, і якщо ти йому не допоможеш, то пройде якийсь шахрай, зрозуміло, що потрібно підставляти плече", - сказав лідер "Голосу".

"Але прямо сідати і малювати карту поділу ніхто не збирається", - резюмував він.

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