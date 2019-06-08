Антимонопольний комітет зірвав ремонт "дороги смерті" Н-14 (Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв), - дані Prozorro

Як пише видання Апостроф, про це повідомляється на сайті системи Prozorro.

Тендер на ремонт 37 км дороги було оголошено наприкінці лютого. З п'яти учасників торгів замовник робіт Служба автомобільних доріг у Миколаївській області дискваліфікувала трьох: ТОВ "Альтіс-Констракшн", ТОВ "Автомагістраль-Південь" і ПП "Полтавабудцентр". Останнє підприємство, що належить скандальному бізнесмену Араїку Амірханяну, оскаржило в АМКУ допуск до аукціону пропозицій ТОВ "Альтком" і ТОВ "Ростдорстрой" через неточності в тендерній документації.

Так, "Альтком" не надав свідоцтво про держреєстрацію бурової установки BAUER BG-40, а "Ростдорстрой" не вказав марку бетоноукладчика для будівництва автотраси. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області двічі письмово підтвердила, що заявлені в скарзі "Полтавабудцентру" неточності в тендерній документації підрядників не є порушенням умов проведення торгів. Але адміністративна колегія АМКУ ухвалила рішення на користь компанії.

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Незважаючи на виділені з держбюджету понад 1,1 млрд гривень, дорогу Н-14 не ремонтують - провести торги до завершення будівельного сезону дорожники не встигнуть.

Це не перший тендер, зірваний компанією Араїка Амірханяна. "Полтавабудцентр", тендерні пропозиції якої обласні САДи відхиляють через відсутність техніки, заводів із виробництва асфальтобетону і досвіду роботи, систематично подає скарги в АМКУ і вже заблокувала проведення торгів у дорожньо-будівельній галузі на суму понад 10 млрд грн. Компанія входить в ТОП скаржників АМКУ.

"Торік "Полтавабудцентр" 72 разів скаржився в АМКУ, і задовольнили 45 скарг. Було зупинено реконструкцію важливих трас у країні. Це цілеспрямована робота АМКУ на знищення дорожньої інфраструктури і злочин проти українців, які змушені користуватися неякісними дорогами, ризикуючи життям. Більш того, компанія "Полтавабудцентр", яка з держуповноважених АМКУ блокує закупівлі дорожньо-будівельних робіт, може бути причетна до фінансування терористичних формувань на непідконтрольних територіях", - заявив член правління громадської організації "Антикорупційний блокпост" Назарій Плервак.

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За його словами, активісти направили в САП вимогу відкрити кримінальне провадження за фактами корупційних дій у сфері тендерів на проведення дорожніх ремонтів.

Наприкінці травня 2019 року жителі п'яти сіл у Миколаївській області перекрили автотрасу Н-14, вимагаючи ремонту зруйнованої дороги. Власника "Полтавабудцентру" Араїка Амірханяна з весни 2017 року було оголошено в розшук за заподіяння тілесних ушкоджень голові "Укравтодору" Андрію Батищевк. У квітні 2019 року Амірханян з озброєними тітушками спробував захопити приміщення Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Низка обласних служб автодоріг припинили співпрацю з компанією Амірханяна. Так, від послуг "Полтавабудцентру" відмовилися на Буковині через критичне порушення СтройСтандарт при ремонті. Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко називав Араїка Амірханяна "шахраєм".