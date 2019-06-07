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07.06.19 20:24

Тереза ​​Мей офіційно пішла у відставку

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей залишила пост лідера Консервативної партії. Вона залишиться на посаді голови уряду, поки партія не обере її наступника.

Тереза ​​Мей офіційно пішла у відставку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

У своїй заяві так званий Комітет 1922 року, парламентська група консерваторів у Палаті громад, підтвердила, що Мей склала з себе повноваження партійного лідера.

Мей очолювала Консервативну партію з середини 2016 року. Вона залишиться керівником політсили, поки їй не знайдуть заміну.

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Також Мей залишиться на посаді прем'єра доти, доки партія не обере її наступника. Претенденти на пост лідера консерваторів представлять свої кандидатури 10 червня. Голосування по кандидатурах серед депутатів-консерваторів почнеться в парламенті 13 червня. Очікується, що нового прем'єр-міністра оберуть до 20 червня.

Мей оголосила про те, що йде у відставку, 24 травня. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні й уряді через вихід Британії з Європейського союзу.

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