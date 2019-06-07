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07.06.19 23:54

Близько 50 побратимів "Сармата" прийшли до Печерського суду вимагати взяти під варту підозрюваного в його вбивстві Сигиду

Побратими Віталія Олешка ("Сармата") вимагають знову взяти під варту підозрюваного в його вбивстві Михайла Сигиду. Вони прийшли до Печерського суду столиці вимагати пояснень від судді Павла Вовка, який відпустив Сигиду під домашній арешт.

Близько 50 побратимів "Сармата" прийшли до Печерського суду вимагати взяти під варту підозрюваного в його вбивстві Сигиду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Протестувальники заявляють, що суддя випустив людину, яка особисто погрожувала дружині "Сармата". Вони вимагають викликати прокурора, заслухати його і взяти Сигиду під варту.

Зі свого боку суддя Вовк наполягає, що прокурор Юрій Грицай не довів у суді, що є ризики звільнення Сигиди. Він заявив, що наразі єдиний варіант — внесення клопотання зі сторони обвинувачення.

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"Прокуратура скоро має внести нове клопотання. Якщо система розподілить, на мене розгляд я його розгляну. Нове рішення скасує попереднє" — зазначив Вовк.

"Сигиду, ймовірно, везуть вже сюди", — додав він.

Запобіжний захід підозрюваному в убивстві Олешко Михайлу Сигиді змінили 6 червня. Замість утримання під вартою його відправили під цілодобовий домашній арешт. ГПУ пообіцяла оскаржити це рішення суду.

Наступного дня, 7 червня, під домашній арешт з-під варти відпустили другого підозрюваного у вбивстві "Сармата" - Євгенія Бродського. Вдова Олешка припустила, що це рішення пов'язане з тим, що Бродський дружить з народними депутатами Валентіровим і Пономарьовим.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.


У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

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