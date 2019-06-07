Екс-охоронця Порошенка Федорова звільнили з посади заступника начальника ГУ розвідки Міноборони, - Бутусов

Про це написав у Facebookголовний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За його даними, міністр оборони Степан Полторак звільнив Федорова за поданням начальника ГУР МО Василя Бурби.

Нагадаємо, після поразки Порошенка на виборах і звільнення з посади начальника особистої охорони президента Федорова було закритим указом призначено заступником начальника ГУР МО. За даними Юрія Бутусова, це було зроблено навіть без узгодження з начальником ГУР Бурбою.

"Через тиждень новоспеченому військовому розвіднику Федорову закритим указом президента присвоїли звання генерал-лейтенанта! Таким чином, лише за тиждень кар'єри військового розвідника Федоров отримав звання, до якого військовослужбовці йдуть довгі роки, і досягають далеко не всі", - написав Бутусов.

Таке призначення і такий порядок присвоєння звання обурили багатьох військовослужбовців.

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"І треба віддати належне міністру оборони Полтораку і начальнику військової розвідки Бурбі, яких теж незабаром збираються звільняти - вони не махнули рукою на цю справу, і самі виправили цю помилку, самі звільнили Федорова, щоб не носити такої плями на своїй біографії", - пише Бутусов.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ, історія Федорова на цьому не закінчена.

"Він отримав звання з очевидними і грубими процесуальними порушеннями, і правоохоронні органи мають перевірити законність присвоєння йому звання генерал-лейтенанта", - вважає журналіст.