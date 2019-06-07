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07.06.19 22:45

Перша смертельна ДТП за участю Tesla сталася на трасі Київ-Житомир. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 7 червня, під Києвом сталася серйозна ДТП за участю найдорожчого електрокара. На 77 кілометрі траси Київ-Житомир кросовер Tesla Model X влетів у ГАЗ дорожньої служби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Попередньо, компанія з трьох осіб їхала на захід, присвячений електрокарам, у Житомир.

"Водій і пасажир електрокара, який сидів ззаду, стверджують, що комунальники здавали назад по правій смузі і це стало причиною аварії. Обоє чоловіків з Tesla не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні Tesla, від отриманих травм загинула ще до приїзду медиків. Удар припав на її сторону. Дівчині було близько 30 років.

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"Це перший випадок в Україні, коли в аварії загинув хтось, хто був у салоні Tesla. За словами водія, розпіарений автопілот у цьому кросовері в момент зіткнення був відключений", - зазначає видання.

Через ДТП на трасі з Києва до Житомира вишикувалася величезна пробка. На місці працювала дорожня поліція і слідчо-оперативна група. Обставини з'ясовуються.


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Перша смертельна ДТП за участю Tesla сталася на трасі Київ-Житомир 01
Перша смертельна ДТП за участю Tesla сталася на трасі Київ-Житомир 02

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