Перша смертельна ДТП за участю Tesla сталася на трасі Київ-Житомир. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.
Попередньо, компанія з трьох осіб їхала на захід, присвячений електрокарам, у Житомир.
"Водій і пасажир електрокара, який сидів ззаду, стверджують, що комунальники здавали назад по правій смузі і це стало причиною аварії. Обоє чоловіків з Tesla не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні Tesla, від отриманих травм загинула ще до приїзду медиків. Удар припав на її сторону. Дівчині було близько 30 років.
"Це перший випадок в Україні, коли в аварії загинув хтось, хто був у салоні Tesla. За словами водія, розпіарений автопілот у цьому кросовері в момент зіткнення був відключений", - зазначає видання.
Через ДТП на трасі з Києва до Житомира вишикувалася величезна пробка. На місці працювала дорожня поліція і слідчо-оперативна група. Обставини з'ясовуються.