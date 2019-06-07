Немає жодних підстав для повернення російської делегації в ПАРЄ, - Парубій

Про це Андрій Парубій заявив на відкритті Десятої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща, яка проходить в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Парубій зазначив, що Україна розраховує на активну позицію депутатів Польщі і Литви у ПАРЄ з метою недопущення скасування санкцій щодо делегації РФ, яка "повністю знехтувала резолюціями ПАРЄ".

"Для нас це дуже важливо і принципово – жоден пункт з декларації ПАРЄ не був виконаний РФ. Ми не бачимо жодних підстав для повернення її для її діяльності в ПАРЄ. Ми маємо сьогодні, як ніколи, бути більш згуртованими, адже йдеться про нашу спільну протидію загрозам гібридної війни. І ми особливо повинні посилювати нашу безпеку в інформаційній сфері і посилювати нашу кібербезпеку", - наголосив Парубій.

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Звертаючись до присутніх парламентаріїв Польщі та Литви, голова ВР сказав , що "на сьогодні перед нами стоїть лише одна загроза - і ця загроза пов’язана не з нашим історичним минулим, а з Росією, з реваншистською зовнішньою політикою, яка не залишає сумнівів у намірі Кремля "демонтувати" спочатку українську державність, а згодом і незалежність інших держав, які, як вважає Росія, входять в зону російського впливу".

Також Парубій зазначив, що Кремль продовжує розглядати лише один варіант розв'язання "так званого українського питання - варіант капітуляції України та, як наслідок, зникнення її з політичної мапи світу".

За його словами, цинізм ситуації полягає в тому, що зруйнувати Україну Росія прагне руками самих же українців, постійно нав'язуючи українському суспільству тези про один народ, федералізацію, відсутність української мови, громадянський конфлікт, утискання російськомовного населення і багато інших міфів.

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