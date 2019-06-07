Посли країн G7 вітають скасування електронного декларування для активістів

Посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) вітають рішення Конституційного суду України про визнання неконституційним положення законодавства за поданням електронних декларацій активістами, які борються з корупцією. Про це йдеться в повідомленні французького головування в G7 у Twitter Групи підтримки України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Посли країн G7 вітають рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним введення е-декларування для антикорупційних активістів. Це довгоочікуване рішення зміцнює верховенство права і громадянське суспільство в Україні", - йдеться в повідомленні.

Напередодні, 6 червня Конституційний суд визнав незаконним обов'язкове електронне декларування майна громадських активістів.

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