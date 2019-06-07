Економічне зростання і формування середнього класу дозволять повернути заробітчан в Україну, - Гройсман

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Кожен із мільйонів заробітчан має отримати можливість знайти своє місце в нашій державі. Коли я говорю про формування середнього класу, то маю на увазі те, що середня зарплата в Україні (за умови продовження реформ та курсу на економічне зростання) стане достатньою для того, щоб не виїжджати, - сказав Гройсман. - Великий біль, коли мама і тато за кордоном, а діти - тут, із бабусями.

Наш виклик - створити умови, щоб українці поверталися в Україну. Як? Через економічне зростання".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через трудову міграцію в Україні знижується привабливість для входження інвесторів, - Устенко