Розведення сил біля Станиці Луганської розпочнеться 10 червня, за умови дотримання тиші впродовж 7 днів, - Міноборони

Про це повідомив під час брифінгу заступник командувача ЗСУ, керівник безпекової групи Тристоронньої контактної групи, генерал-майор Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо розведення. Якщо будуть дотримані всі необхідні умови, тобто сім днів тиші в районі ділянки розведення, якщо все це буде верифіковано СММ ОБСЄ, то тоді створюються умови для розведення сил і засобів", - заявив Бондар.

Водночас він зазначив, що здебільшого російська сторона не дотримується домовленостей, здійснює провокаційні обстріли, через що терміни розведення постійно переноситься.

"Подивимось що буде на цей раз. Якщо будуть обстріли, то розведення автоматично буде переноситись на певний термін", - пояснив керівник безпекової групи. Він також нагадав, що домовленості від 2014 року щодо розведення сил і засобів так і не були реалізовані в повному обсязі.

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"У нас є певні домовленості про розведення сил і засобів на визначених ділянках. Частково вони були виконані, частково незавершені. У 2016 році, коли всі ці питання прописувались, була більша ймовірність того, що ми зможемо в короткі терміни вирішити їх, в тому числі із застосуванням Мінського формату. Надалі, на жаль, відбулось загострення та захоплення додаткових територій. Якщо взяти "мінську лінію" від 19 вересня 2014 року, то противник просунувся та зайняв територію більше ніж 1700 кв. км", - повідомив Бондар.

Він також запевнив, що українська сторона у своїх діях послідовно змушує російську сторону повернутися на лінію розведення, визначену в мінських домовленостях.

Нагадуємо, робоча група з безпеки Тристоронньої контактної групи 5 червня обговорила перспективи відновлення режиму припинення вогню та розведення сил у Станиці Луганській 10 червня.

Як відомо, у 2016 році на засіданні ТКГ було підписано рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

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