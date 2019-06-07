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07.06.19 23:42

Поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході дитину в Конотопі, - прокуратура. ФОТО

У місті Конотоп Сумської області поліцейський автомобіль наїхав на 10-річного хлопчика, який ішов по пішохідному переходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці прес-секретарка прокурора Сумської області Наталія Науменко.

Вона зазначила: "Сьогодні, 7 червня 2019 року, близько 18.30 у м. Конотоп водій, який працює у Конотопському відділі поліції, на службовому авто здійснив наїзд на 10-річного хлопчика, що рухався по пішохідному переходу на вул. Успенсько-Троїцькій.

Дитина госпіталізована. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Слідство проводять слідчі ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області. Водій пройшов освідування, він тверезий.

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Наразі він затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії".

Поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході дитину в Конотопі, - прокуратура 01
Поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході дитину в Конотопі, - прокуратура 02

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