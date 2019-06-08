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08.06.19 08:48

Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ЗСУ: 2 воїни загинули, 12 зазнали поранень і травм

7 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.

Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ЗСУ: 2 воїни загинули, 12 зазнали поранень і травм

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ООС у facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм та гранатометів;
п’ять разів у районі міста Павлопіль – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;
чотири рази в районі населеного пункту Водяне– з озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
Новоселівка Друга – артилерії 152 мм, мінометів 82 мм,
двічі поблизу Мар'їнки – з 82 мм мінометів та стрілецької зброї,
два рази Новогригоріка– гранатомети та кулемети,
поблизу населеного пункту Гнутове – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя,
Миколаївка– протитанкові гранатомети,
Авдіївка – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів :
поблизу населеного пункту Новолуганське – з 122 мм артилерії та 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Станиця Лугунська – стрілецьке озброєння.

Один раз Кримське – 82 мм міномети, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя,
двічі Травневе– з озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів,
Зацеве- гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

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Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п’ять мають поранення та 7 осіб зазнали бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 6 червня двох окупантів було знищено та ще 1 поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Широкине – з великокаліберних кулеметів.

Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ЗСУ: 2 воїни загинули, 12 зазнали поранень і травм 01
Ворог за минулу добу 28 разів атакував позиції ЗСУ: 2 воїни загинули, 12 зазнали поранень і травм 02

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