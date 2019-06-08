Військові в зоні ООС мають і постійно використовують право стріляти у відповідь, - Сирський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресс-центр ООС у facebook.

"Повідомляємо українському суспільству, що трагічні події нічного бою 7 червня стали приводом для брудних спекуляцій та безпідставних звинувачень командування об’єднаних сил у начебто забороні підрозділам ООС вести вогонь на упередження, що не відповідає дійсності.

Командування об’єднаних сил зі всією повнотою відповідальності заявляє, що командири підрозділів об’єднаних сил мають та постійно використовують право застосовувати зброю по противнику за своїм рішенням в разі виникнення загрози життю особовому складу та цивільному населенню, а також виникнення загрози втрати нашої території.

Зброя застосовується адекватно, з огляду характеру та ступеня загрози.

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Наголошуємо на тому, що вогонь російських окупантів ніколи не залишається безкарним.

Нагадуємо, 7 червня після півночі противник відкрив артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Національної гвардії в районі населеного пункту Новолуганське.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє воїнів та одинадцять бійців зазнали бойових травм та поранення різної важкості.

Ми маємо беззаперечні докази застосування ворогом артилерії 122 мм, забороненої Мінськими домовленостями.

За всіма ознаками дій противника, це була заздалегідь спланована операція.

Ворожа батарея у складі 4-х САУ 2С1 "Гвоздика" вийшла на заздалегідь підготовлені позиції поблизу житлових будинків.

Протягом 5-ти хвилин противник випустив близькох 30-ти снарядів по наших позиціях та одразу, по закінченні вогню перемістився в житлову зону Горлівки.

За даними розвідки, вогонь ворожої батареї корегувався з використанням БПЛА та радіолокаційного комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк".

Вогнева позиція ворожої батареї була зафіксована за допомогою технічних засобів артилерійської розвідки об’єднаних сил одразу з першими пострілами.

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Також, противник застосував інші вогневі засоби, які було виявлені та подавлені.

З метою придушення вогню противника, об’єднаними силами було відкрито вогонь із мінометів та інших вогневих засобів по виявлених та планових цілях.

До 3.50 всі ворожі цілі були знищені, або змушені припинити вогневу діяльність, що свідчить про постійну готовність та спроможність об’єднаних сил надавати гідну та своєчасну відсіч ворогу.



Отже, сили та засоби ООС перебувають у повній бойовій готовності і дають негайну відсіч агресору", - резюмували в штабі ООС.

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