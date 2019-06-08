Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" і попросив 30-е місце в списку. ВІДЕО + ФОТО (оновлено)

Про це повідомила прес-служба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"У команді "Голосу" Сергій Притула", - йдеться в повідомленні.

"Якби мені подобалося все, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я б, мабуть, цього не робив. Виходити з власної зони комфорту - це не дуже приємно, але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. І маючи певний кредит довіри від вас, я думаю, що я можу на це зважитися", - пояснив він.

Водночас Притула повідомив, що попросив лідера партії Святослава Вакарчука поставити його на тридцятому місці в списку, хоча той пропонував включити його в першу десятку.

"Для того, щоб я потрапив до парламенту, партія має набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода. Я не проти, я за, але це означає, що всі ви, хто говорив мені "йди", мають не полінуватися, а прийти на дільницю і проголосувати. Якщо ви це зробите, то повірте, за мене вам в парламенті соромно не буде", - заявив телеведучий.

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У прес-службі "Голосу" також повідомили, що про інших кандидатів до парламенту від партії "Голос" розкажуть сьогодні на заході #GolosParty на Старокиївській горі біля Національного музею історії України, який розпочнеться о 20:00.