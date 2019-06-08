Смешко представив першу десятку партії "Сила і честь". СПИСОК

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, другим номером у списку заявлена ​​нардеп Олена Сотник ( "Самопоміч"), за якою йде лідер Меджлісу і нардеп від БПП Рефат Чубаров і ще один депутат від "Самопомочі" Іван Мірошниченко.

Під п'ятим номером у списку партії Смешка - екс-начальника Генштабу Володимир Замана, якого звинувачують у державній зраді.

Далі йдуть колишня заступник міністра ЖКГ Ольга Романюк, економіст і екс-заступник голови ФДМ Андрій Гайдуцький, депутат від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко, екс-перший заступник голови СБУ Володимир Тимошенко і екс-глава Державної митної служби Анатолій Макаренко.

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Нагадаємо, Смешко очолював СБУ в 2003-2005 роках. З жовтня 2014 по березень 2015 року очолював комітет із питань розвідки при президенті України. У першому турі виборів президента України 31 березня 2019 Смешка підтримали 6,04% українців. Він посів 6 місце.