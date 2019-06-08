Конфлікт біля ТЦ "Барабашово" у Харкові: постраждали 9 осіб, оператор місцевого каналу - в лікарні у важкому стані

Інформація про зібрання громадян на території торгового центру в Харкові надійшла 7 червня близько 19:20, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Група невідомих у кількості 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.
За розпорядженням начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерія Сокуренка, який особисто прибув на місце події, для припинення протиправних дій були направлені посилені наряди спецпідрозділів поліції. На місці події також працюють слідчо-оперативні групи Московського і Київського відділів поліції.
Наразі із заявами до поліції ніхто з громадян не звертався. Інформація про подію зареєстрована в Журналі заяв і повідомлень Московського відділу поліції. Зараз правоохоронці встановлюють обставини конфліктної ситуації.
Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Наразі на місці події громадський порядок забезпечують близько 100 співробітників батальйону особливого призначення та спецпідрозділу патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР. Два десятка підприємців перекрили рух транспорту в районі торговельного центру. Працівники патрульної поліції забезпечують безперешкодний об’їзд транспортних засобів на вказаній ділянці дороги.
Крім того, в Московському відділі поліції за фактом групового порушення громадського порядку відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 293 Кримінального кодексу України.
Також за заявою громадянина відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", постраждалий в результаті конфлікту оператор - Вадим Макарюк. За словами журналістки місцевої служби новин "Вести", у оператора стався крововилив у мозок, але він у свідомості. Лікарі оцінюють його стан як важкий.
"Йому залили очі газом, розбили обличчя, розбили камеру. Зараз він в реанімації в "невідкладній" (лікарні швидкої та невідкладної допомоги. - Ред.)", - сказала Черненко.
За інформацією прес-служби ТЦ "Барабашово", конфлікт стався між представниками "Національного корпусу" і підприємцем, ветераном АТО, який на законних підставах орендував магазин і вів торговельну діяльність.
"Група бійців "Національного корпусу" захопила магазин ... Речі були просто виставлені. Коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів, щоб допомогли. Адміністрація ринку викликала поліцію. Представники Нацкорпусу не реагували на документи орендодавця і блокували вхід. Пізніше, після прибуття чергової групи в спортивних костюмах від Нацкорпусу, представники радикалів стали провокувати силовий конфлікт із ветеранами АТО із застосуванням арматур, тупих і колючих предметів", - повідомляє пресслужба.