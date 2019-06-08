Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, один боєць зазнав бойових травм, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстріли позицій: біля Водяного (з артилерійських систем калібру 122 мм і озброєння танка), Лебединського (з 122-мм артилерії), Широкиного (з великокаліберних кулеметів), Красногорівки (з великокаліберних кулеметів).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій ОС поблизу Травневого (з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів).

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойових травм. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили в прес-центрі.

Нагадаємо, 7 червня ворог 28 разів атакував позиції ЗСУ: 2 воїни загинули, 12 зазнали поранень і травм.

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