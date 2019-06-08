США закликають РФ звільнити всіх українських політичних в'язнів, - посольство

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства Сполучених Штатів Америки в Києві.
"Ми глибоко стурбовані вчорашніми судовими рішеннями в Криму про продовження арешту Едему Бекірову і засудження Костянтина Давиденка до 10,5 років ув'язнення. Росія має негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.