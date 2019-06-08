Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова та інші, - представлено список партії "Голос"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

До першої десятки списку партії увійшли музикант і засновник партії Святослав Вакарчук, ексзаступник глави Міністерства економічного розвику Юлія Клименко, глава українського підрозділу міжнародної IT-компанії Ring Кіра Рудик, експерт зі зв'язків із ВР Стратегічної групи радників при КМУ Ярослав Железняк, член правління "Центру протидії корупції" Олександра Устінова, керуючий партнер ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" Олег Макаров, виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін, виконувач обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації Соломія Бобровська, заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.

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Далі - юрист Олександр Курдидик, юрист Володимир Цабаль, експерт ринку телекомунікацій Андрій Осадчук, ветеран війни, кіборг Роман Костенко (Гром), Роман Лозинський, віцепрезидент Київської школи економіки Інна Совсун, засновниця та голова правління правозахисної організації "Юридична Сотня" Леся Василенко, головний виконавчий директор компанії ASTEM і співзасновник Фонду ASTEM Foundation Рустем Умеров, Аліна Свідерська, Андрій Шараскін.

Нагадаємо, що Сергій Притула розповів, що йде на позачергові парламентські вибори в партії Святослава Вакарчука "Голос". Притула розповів, що причиною йти на вибори стало бажання, щоб його діти жили і працювали в Україні.