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09.06.19 09:53

Стан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку "Барабашово", залишається важким, - журналістка Черненко

Стан Вадима Макарюка залишатиметься важким не менш трьох днів. У реанімацію не пускають.

Стан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку "Барабашово", залишається важким, - журналістка Черненко

 Про це написала в facebook колега Вадима Макарюка Анна Черненко, передає Цензор.НЕТ.

"Стан залишатиметься складним (не можу змусити написати себе інше більш правдиве слово) ще мінімум 3 дні", - написав вона, зазначивши, що в реанімацію не пускають категорично. "Не можна турбувати, не можна рухатися, не можна думати. Ускладнення можуть бути невиправними", - підкреслила журналістка.

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Стан телеоператора, який опинився в лікарні після побиття на харківському ринку Барабашово, залишається важким, - журналістка Черненко 01

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу: камера розбита, сам - у лікарні.

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