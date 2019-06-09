Окупанти за минулу добу 22 рази атакували позиції ОС: втрат немає, знищено одного терориста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ООС у facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танку та БМП, гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Лебединське - зі 122-мм артилерійських систем;
Опитне– міномети калібру 120 мм та крупнокаліберні кулемети;
поблизу населеного пункту Новоселівка Друга– 82-мм міномети та автоматичні гранатомети;
двічі в районі міста Павлопіль– із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Широкине – крупнокаліберні кулемети;
поблизу Мар'їнки– з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази Красногорівка - крупнокаліберні кулемети;
район населеного пункту Павлопіль – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;
двічі Богданівка – автоматичні гранатомети крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
поблизу Новотроїцького – станковий протитанковий гранатомет;
два рази Старогнатівка – гранатомети різних систем, стрілецька зброя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів :
поблизу населеного пункту Південне – зі 120- та 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Травневе – 120-мм міномети автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети.
У районі Золотого – з мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;
Станиця Луганська– стрілецьке озброєння;
Один раз Кримське – озброєння БМП, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
Поблизу населеного пункту Хутір Вільний – гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки. 8 червня одного окупанта було знищено та ще 2 поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Верхньоротецьке – 120 мм міномети;
Пвалопіль – станковий протитанковий гранатомет та крупнокаліберні кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл:
Новолуганське – міномети калібру 120 мм.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.