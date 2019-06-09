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09.06.19 11:08

КС Молдови відсторонив Додона з посади і передав президентські повноваження Філіпу

Конституційний суд тимчасово відсторонив президента Ігоря Додона з посади 9 червня. Повноваження передали експрем'єру Павелу Філіпу. Рішення ухвалили через те, що Додон не розпустив парламент.

КС Молдови відсторонив Додона з посади і передав президентські повноваження Філіпу

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на сайті КС Молдови повідомили, що Додон порушив Конституцію, не розпустивши парламент. У зв'язку з цим суд вирішив тимчасово передати повноваження Павелу Філіпу.

"Павел Філіп звернеться до Конституційного суду, щоб визначити обставини, що виправдовують розпуск парламенту Х скликання", - зазначили в рішенні.

Крім того, судді КС наголосили, що рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

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За годину до відсторонення Додон написав на своїй сторінці в facebook, що "Демпартія не збирається мирно передавати владу законній парламентській більшості і законному уряду. І це незважаючи на те, що вчорашні процеси в парламенті і новий сформований уряд зустріли підтримку переважної більшості громадян і були визнані нашими зовнішніми партнерами із Заходу і Сходу".

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