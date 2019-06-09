Броди у вівторок попрощаються з пілотами вертольота Мі-8, що впав на Рівненщині під час навчального польоту. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після зустрічі, о 21.00 буде проведений парастас у церкві Пресвятої Богородиці Покровительки України (біля військової частини). З ранку 11 червня о 08.00 розпочнеться молебень та прощання в клубі військової частини, після чого відбудеться поховання військовослужбовців.

1. Ігор Ярославович Мазепа народився у 1970 році. Брав участь в АТО, починаючи з 2014 року. Полковник, льотчик 1-го класу, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди". У квітні 2014 був поранений в зоні АТО, в липні того ж року нагороджений орденом Данила Галицького. У жовтні 2015 був призначений на посаду заступника командира з льотної підготовки 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго. З 2018 очолював бродівську бригаду. У нього залишилися дружина та син.

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2. Владислав Валерійович Попенко народився 04.04.1995 року у Вінниці. Учасник АТО. Старший лейтенант, льотчик-штурман 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди". З родини військовослужбовців: батько - військовий льотчик, мати - медсестра у військовому шпиталі. 2017-го закінчив Харківський Національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба (бакалавр, спеціальність "Військове управління"), після чого поступив на службу в 16-ту бригаду. У 2018 виконував польоти на бойовому вертольоті в зоні АТО/ООС. У нього залишились батьки і молодший брат.

3. Василь Миронович Романюк народився у 1971 році. Мешканець міста Броди Львівської області. Капітан, бортовий авіаційний технік-інструктор 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди". Закінчив Харківський Національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

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4. Павло Юрійович Дацюк народився у 1994 році у селі Гаї Пустомитівського району Львівської області. Старший лейтенант, бортовий авіаційний технік 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди". Закінчив Харківський Національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.