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09.06.19 12:25

Зеленський пообіцяв представити на з'їзді партії "Слуга народу" список, який "всім сподобається"

Учасники і гості збираються на з'їзд партії "Слуга народу" в ботанічному саду ім. Гришка в Києві. Президент Володимир Зеленський пообіцяв представити список кандидатів у народні депутати, який всім сподобається.

Зеленський пообіцяв представити на з'їзді партії "Слуга народу" список, який "всім сподобається"

Глава держави очікує початку з'їзду партії "Слуга народу" на території Національного ботанічного саду ім. Гришка в Києві в фургоні з написом "Телебачення", який він показав журналістам перед початком з'їзду. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський вийшов до  журналістів і запросив подивитися, де він готується до свого виступу, провів міні-екскурсію.

Після того, як журналісти вийшли, Зеленський звернувся до журналістки видання "Новий час" Христини Бердинських із питанням, чи варто було її включити в список партії "Слуга народу", "щоб ви відразу розуміли, що відбувається, ви б контролювали". На це журналістка відповіла, що не має такого бажання: "Я хочу контролювати владу в цілому - влада змінюється, а ми працюємо".

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Відповідаючи на питання про свої очікування від з'їзду партії "Слуга народу", Зеленський сказав: "Я думаю, що буде нормальний настрій. Вам всім сподобається. Вам всім сподобаються люди (в списку партії. - Ред.)".

У неділю на території Національного ботанічного саду ім. Гришка в Києві відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Біля службового входу журналістів зустрічають гольфкари, які доставляють гостей і учасників з'їзду до місця проведення - конструкції зі сценою в глибині ботанічного саду. Під тентом встановлена ​​сцена, а також зона відпочинку з прохолодними і гарячими напоями та закусками.

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На з'їзді вже прибули представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, заступник глави адміністрації президента Кирило Тимошенко, також серед делегатів помічений учасник "Студії" Квартал 95 "Юрій Корявченко (псевдонім Юзик).

Пізніше приїхали глава адміністрації президента Андрій Богдан і т.в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов.

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