Разумков, Ткаченко, Беленюк: "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено). ВIДЕО

З'їзд веде голова партії Дмитро Разумков.повідомляє Цензор.НЕТ.
Першим на з'їзді виступив президент країни Володимир Зеленський. "Це точно моя промова, а не Петра Олексійовича?" - пожартував він, вийшовши на сцену.
Зеленський заявив, що депутати його політсили йдуть в парламент не для того, щоб красти - тому що за це будуть садити. За словами глави держави, їхня мета - змінити систему.
"Слуга народу - це не бренд. Слуга народу - це наш світогляд. Система поки ще в нокдауні. Ми пропонуємо нокдаун. Ми зробимо це разом. Ми зробимо їх ще раз", - сказав Зеленський.
Після Зеленського перед делегатами з'їзду виступив глава партії Дмитро Разумков. Він у загальних рисах озвучив цілі, які ставить перед собою політсила. Разумков зазначив серед них: скасування депутатської недоторканності, боротьбу з корупцією, скасування непотрібних функцій держави, податкову, медичну і освітню рефоми. Також, за словами Разумкова, необхідна нова культурна політика. "Щоб релігія, мова і культура не були для нас джерелом розколу. Досить політикам використовувати ці теми", - сказав Разумков.
Далі була представлена перша двадцятка партії на виборах в парламент. До неї увійшли:
1. Разумков Дмитро Олександрович – голова партії "Слуга Народу".
2. Стефанчук Руслан Олексійович – доктор юридичних наук.
3. Венедіктова Ірина Валентинівна – докторка юридичних наук.
4. Арахамія Давид Георгійович – підприємець, волонтер.
5. Янченко Галина Ігорівна – експертка з питань антикорупційної політики.
6. Федоров Михайло Альбертович – керівник digital-напряму партії "Слуга Народу".
7. Корнієнко Олександр Сергійович – керівник передвиборчого штабу партії "Слуга Народу".
8. Красносільська Анастасія Олегівна – експертка з податкового законодавства.
9. Ткаченко Олександр Владиславович – медіаменеджер.
10. Беленюк Жан Венсанович – борець греко-римського стилю, чемпіон світу.
11. Бабак Сергій Віталійович – експерт із питань освіти.
12. Криклій Владислав Артурович – кандидат економічних наук.
13. Шуляк Олена Олексіївна – експертка у галузі девелопменту та будівництва.
14. Наталуха Дмитро Андрійович – громадська і політична діячка, правозахисниця.
15. Ясько Єлизавета Олексіївна – кінопродюсерка.
16. Оржель Олексій Анатолійович – експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу.
17. Герус Андрій Михайлович – експерт з питань енергетики.
18. Радуцький Михайло Борисович – експерт у галузі медицини, лікар.
19. Монастирський Денис Анатолійович – експерт із питань правоохоронної та судової систем.
20. Гетманцев Данило Олександрович – експерт із питань оподаткування, публічних фінансів, банківського права.