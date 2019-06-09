Разумков, Ткаченко, Беленюк: "Слуга народу" представила першу двадцятку (оновлено). ВIДЕО

З'їзд веде голова партії Дмитро Разумков.повідомляє Цензор.НЕТ.

Першим на з'їзді виступив президент країни Володимир Зеленський. "Це точно моя промова, а не Петра Олексійовича?" - пожартував він, вийшовши на сцену.

Зеленський заявив, що депутати його політсили йдуть в парламент не для того, щоб красти - тому що за це будуть садити. За словами глави держави, їхня мета - змінити систему.

"Слуга народу - це не бренд. Слуга народу - це наш світогляд. Система поки ще в нокдауні. Ми пропонуємо нокдаун. Ми зробимо це разом. Ми зробимо їх ще раз", - сказав Зеленський.

Після Зеленського перед делегатами з'їзду виступив глава партії Дмитро Разумков. Він у загальних рисах озвучив цілі, які ставить перед собою політсила. Разумков зазначив серед них: скасування депутатської недоторканності, боротьбу з корупцією, скасування непотрібних функцій держави, податкову, медичну і освітню рефоми. Також, за словами Разумкова, необхідна нова культурна політика. "Щоб релігія, мова і культура не були для нас джерелом розколу. Досить політикам використовувати ці теми", - сказав Разумков.

Далі була представлена перша двадцятка партії на виборах в парламент. До неї увійшли:

1. Разумков Дмитро Олександрович – голова партії "Слуга Народу".

2. Стефанчук Руслан Олексійович – доктор юридичних наук.

3. Венедіктова Ірина Валентинівна – докторка юридичних наук.

4. Арахамія Давид Георгійович – підприємець, волонтер.

5. Янченко Галина Ігорівна – експертка з питань антикорупційної політики.

6. Федоров Михайло Альбертович – керівник digital-напряму партії "Слуга Народу".

7. Корнієнко Олександр Сергійович – керівник передвиборчого штабу партії "Слуга Народу".

8. Красносільська Анастасія Олегівна – експертка з податкового законодавства.

9. Ткаченко Олександр Владиславович – медіаменеджер.

10. Беленюк Жан Венсанович – борець греко-римського стилю, чемпіон світу.

11. Бабак Сергій Віталійович – експерт із питань освіти.

12. Криклій Владислав Артурович – кандидат економічних наук.

13. Шуляк Олена Олексіївна – експертка у галузі девелопменту та будівництва.

14. Наталуха Дмитро Андрійович – громадська і політична діячка, правозахисниця.

15. Ясько Єлизавета Олексіївна – кінопродюсерка.

16. Оржель Олексій Анатолійович – експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу.

17. Герус Андрій Михайлович – експерт з питань енергетики.

18. Радуцький Михайло Борисович – експерт у галузі медицини, лікар.

19. Монастирський Денис Анатолійович – експерт із питань правоохоронної та судової систем.

20. Гетманцев Данило Олександрович – експерт із питань оподаткування, публічних фінансів, банківського права.

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