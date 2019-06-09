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09.06.19 13:22

Полтава завтра попрощається із "азовцем" Дмитром Пруглом, загиблим під час артобстрілу російських окупантів під Новолуганським

У понеділок, 10 червня в місті Полтава о 10:00 на Соборній площі міста розпочнеться прощання з Дмитром Пруглом (позивний Круглий), 1990 року народження, старшим лейтенантом, заступником командира роти по роботі з особовим складом окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, який загинув 7 червня близько 00:30 в районі селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області внаслідок нічного прицільного артилерійського і мінометного обстрілу позицій підрозділу.

Полтава завтра попрощається із "азовцем" Дмитром Пруглом, загиблим під час артобстрілу російських окупантів під Новолуганським

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ресурс "Полтава 365".

Дмитро Пругло народився 27.12.1990 року. В батальйон (в той час) "Азов" прийшов у 2014 році. Згодом підписав контракт з НГУ. Брав участь у всіх ключових боях підрозділу. У 2017-му був командиром 1-го взводу 3-ї роти особливого призначення 1-го батальйону.

У нього залишилися мати і дружина.

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Нагадаємо, 28-річний "азовець" Круглий і 23-річний "азовець" Максон загинули в запеклому бою з окупантом, який тривав майже 4 години, в ніч з шостого на сьоме червня. Їхні життя забрав прицільний ворожий обстріл 122-мм ствольної артилерії і 120-мм мінометів, заборонених мінських угодами. Обидва воїни були бійцями 3-ї роти "Азова".

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