Полтава завтра попрощається із "азовцем" Дмитром Пруглом, загиблим під час артобстрілу російських окупантів під Новолуганським

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ресурс "Полтава 365".

Дмитро Пругло народився 27.12.1990 року. В батальйон (в той час) "Азов" прийшов у 2014 році. Згодом підписав контракт з НГУ. Брав участь у всіх ключових боях підрозділу. У 2017-му був командиром 1-го взводу 3-ї роти особливого призначення 1-го батальйону.

У нього залишилися мати і дружина.

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Нагадаємо, 28-річний "азовець" Круглий і 23-річний "азовець" Максон загинули в запеклому бою з окупантом, який тривав майже 4 години, в ніч з шостого на сьоме червня. Їхні життя забрав прицільний ворожий обстріл 122-мм ствольної артилерії і 120-мм мінометів, заборонених мінських угодами. Обидва воїни були бійцями 3-ї роти "Азова".