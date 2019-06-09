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09.06.19 15:35

Кандидатуру на пост прем'єра буде представлено після виборів і формування коаліції, - Разумков

Партія "Слуга народу" буде готова представити свою кандидатуру на посаду глави уряду тільки після виборів і формування парламентської коаліції.

Кандидатуру на пост прем'єра буде представлено після виборів і формування коаліції, - Разумков

Про це глава політсили Дмитро Разумков заявив у неділю, 9 червня, на брифінгу після з'їзду партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні вести якісь переговори, розмовляти про те, хто буде прем'єром або міністром охорони здоров'я, енергетики або в інших напрямках, ми не будемо. Це неправильно", - сказав Разумков.

Він додав, що кандидатура прем'єр-міністра буде представлена після формування коаліції в парламенті.

Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня.

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